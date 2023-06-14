В Татарстане задержан начальник пожарно-спасательной части

Руководитель подозревается в получении 300 тысяч рублей в качестве взятки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сотрудники ФСБ в Альметьевске задержали начальника пожарно-спасательной части №15. Как сообщает «Бизнес Online», он был доставлен в отдел Следкома. Его подозревают во взяточничестве.

По информации издания, руководитель подозревается в получении 300 тысяч рублей в качестве взятки. Взамен он якобы незаконно трудоустраивал работников в пожарно-спасательные расчеты.

Ранее мы сообщали, что задержана директор Татарского научно-исследовательского института агрохимии и почвоведения.

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