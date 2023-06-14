В Татарстане число пожаров увеличилось на 22%

За этот год в пожарах погибли 57 татарстанцев. Фото: Артем КИЛЬКИН

С начала 2023 года в Татарстане произошло более 2,4 тысячи пожаров – это на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом наибольший рост пожаров отмечается в Балтасинском, Заинском, Муслюмовском, Новошешминском и Черемшанском районах.

Вместе с тем отмечается уменьшение количества погибших в пожарах. Так, за этот год в огне погибли 57 татарстанцев – это на 8% меньше, чем за прошлый период. Такую статистику привел заместитель республиканского госинспектора по пожарному надзору Максим Трущин на внеплановом заседании.

Ранее в Казани загорелся склад на предприятии по переработке вторсырья.

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