На улице Закиева в Казани частично перекроют движение транспорта

Горожан призвали заранее выбирать маршрут движения. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На улице Закиева в Казани пройдет реконструкция магистрального тепловода. В связи с этим здесь частично ограничат движение транспорта.

С 16 июня по 10 июля будет местами перекрыта проезжая часть и полностью тротуар на участке от парковки вблизи дома №14 до здания №16. Кроме того, возле здания №14 полностью будет закрыт местный проезд с 18 по 19 июня.

Горожан призвали заранее выбирать маршрут движения, а также соблюдать предписания временных дорожных знаков, сообщает комитет внешнего благоустройства Казани.

Ранее стало известно, что в Казани на время ограничат движение по улице Ново-Песочной.

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