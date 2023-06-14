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НовостиОбщество14 июня 2023 12:59

Глава Марий Эл учредил День ветерана боевых действий

Памятная дата будет ежегодно отмечаться 1 июля
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Памятная дата учреждена в целях воспитания патриотизма и сохранения памяти о подвигах жителей Марий Эл.

Памятная дата учреждена в целях воспитания патриотизма и сохранения памяти о подвигах жителей Марий Эл.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С этого года 1 июля в Марий Эл будет отмечаться новая памятная дата – День ветеранов боевых действий. Указ об этом подписан главой республики Юрием Зайцевым.

Памятная дата учреждена в целях воспитания патриотизма, в особенности у молодежи, и сохранения памяти о подвигах жителей Марий Эл, которые участвовали в боевых действиях, локальных войнах и вооруженных конфликтах на территории СССР, России и иных государств после 1945 года. Отдельное внимание также будет уделено бойцам спецоперации.

Ранее мы публиковали программу праздника Пеледыш пайрем 2023, который пройдет в Йошкар-Оле 17 июня.

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