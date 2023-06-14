Глава Марий Эл учредил День ветерана боевых действий

Памятная дата учреждена в целях воспитания патриотизма и сохранения памяти о подвигах жителей Марий Эл. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С этого года 1 июля в Марий Эл будет отмечаться новая памятная дата – День ветеранов боевых действий. Указ об этом подписан главой республики Юрием Зайцевым.

Памятная дата учреждена в целях воспитания патриотизма, в особенности у молодежи, и сохранения памяти о подвигах жителей Марий Эл, которые участвовали в боевых действиях, локальных войнах и вооруженных конфликтах на территории СССР, России и иных государств после 1945 года. Отдельное внимание также будет уделено бойцам спецоперации.

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