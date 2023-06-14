Мэр Бугульмы назвал дворы, которые в первую очередь благоустроят в 2024 году

В отборе приняли участие порядка 7 тысяч бугульминцев.
Фото: Анастасия ОСИПОВА
В Бугульме определили девять дворов, которые будут благоустроены в 2024 году в первую очередь. Об этом в своем telegram-канале рассказал мэр города Линар Закиров.
Благоустройству подлежат дворы по следующим адресам:
- Улица Александра Радищева, 12, 14, 18, 20; улица Ивана Крылова, 2; улица Михаила Фрунзе, 1, 3;
- Улица Николая Гоголя, 67; улица Абдуллы Алиша, 5;
- Улица Владимира Ленина, 100; улица Александра Герцена, 113;
- Улица Газинура Гафиатуллина, 27;
- Улица Владимира Ленина, 120, 122, 124;
- Улица Советская, 43;
- Улица Владимира Ленина, 158;
- Улица Карла Маркса, 12.
Территории выбирали местные жители путем голосования. Всего в нем приняли участие порядка 7 тысяч бугульминцев. За три года реализации программы «Наш двор» в Бугульминском районе благоустроили 141 дворовую территорию.
Ранее за демонтаж уличных колонок в отношении сотрудников «Бугульма-Водоканал» возбудили уголовное дело.
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