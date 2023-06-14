Мэр Бугульмы назвал дворы, которые в первую очередь благоустроят в 2024 году

В отборе приняли участие порядка 7 тысяч бугульминцев. Фото: Анастасия ОСИПОВА

В Бугульме определили девять дворов, которые будут благоустроены в 2024 году в первую очередь. Об этом в своем telegram-канале рассказал мэр города Линар Закиров.

Благоустройству подлежат дворы по следующим адресам:

- Улица Александра Радищева, 12, 14, 18, 20; улица Ивана Крылова, 2; улица Михаила Фрунзе, 1, 3;

- Улица Николая Гоголя, 67; улица Абдуллы Алиша, 5;

- Улица Владимира Ленина, 100; улица Александра Герцена, 113;

- Улица Газинура Гафиатуллина, 27;

- Улица Владимира Ленина, 120, 122, 124;

- Улица Советская, 43;

- Улица Владимира Ленина, 158;

- Улица Карла Маркса, 12.

Территории выбирали местные жители путем голосования. Всего в нем приняли участие порядка 7 тысяч бугульминцев. За три года реализации программы «Наш двор» в Бугульминском районе благоустроили 141 дворовую территорию.

Ранее за демонтаж уличных колонок в отношении сотрудников «Бугульма-Водоканал» возбудили уголовное дело.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram