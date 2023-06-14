На трассе М-11 запустили беспилотное движение грузовиков КАМАЗ

Водитель-испытатель будет находиться внутри автомобиля. Фото: пресс-служба раиса РТ

На трассе М-11 «Санкт-Петербург – Москва» запустили беспилотное движение грузовиков КАМАЗ. В церемонии принял участие глава Татарстана Рустам Минниханов.

В путь отправились три беспилотных КАМАЗа, в июле к ним присоединится еще три. Водитель-испытатель будет находиться внутри автомобиля.

Новшество проекта заключается в том, что впервые в комплексе тестируются технологии беспилотного авто и сервиса умной дороги.

Ранее мы сообщали, что на трассе М-11 «Нева» завод «КАМАЗ» начнет тестировать беспилотные автомобили.

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