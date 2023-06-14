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НовостиОбщество14 июня 2023 11:31

В Казани будут обменивать макулатуру на саженцы кедра

Акция состоится 14 июня
Адам САГАЛ
Собранные отходы отправятся на переработку.

Собранные отходы отправятся на переработку.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Казани 14 июня будут обменивать макулатуру на саженцы кедра. Собранные отходы отправятся на переработку.

Принимать макулатуру будут в пункте сбора вторсырья по адресу: улица Учительская, 2. Время работы – с 15 до 20 часов.

Ранее мы сообщали, что в Казани загорелся склад на предприятии по переработке вторсырья.

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