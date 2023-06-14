Приговор экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина отправили на пересмотр

Дело бывшего банкира отправили обратно в Верховный суд Татарстана. Фото: Рузалия ХАКИМУЛЛИНА

В Самаре Шестой кассационный суд пришел к мнению, что приговор бывшему главе Татфондбанка Роберту Мусину нужно отправить на пересмотр в Верховный суд Татарстана, сообщает в своем официальном телеграм-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Напомним, за злоупотребления, которые привели к банкротству Татфондбанка, его бывшего главу Роберта Мусина приговорили к 12 годам колонии общего режима, а также обязали его покрыть причиненный им ущерб в размере 23 миллиардов. В ноябре прошлого года Верховный суд Татарстана рассмотрел апелляцию экс-банкира, который был не согласен с назначенным ему наказанием. Тогда Мусину удалось добиться только того, что ему немного скосили срок в колонии – всего на один год. Но из-за того, что дело отправили на пересмотр, он все еще не поедет в колонию. Останется под стражей, в камере СИЗО минимум до сентября 2023 года.

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