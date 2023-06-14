В Менделеевске построят семейный центр с коворкингом и кинозалом

Также в центре будут кофейня, коворкинг-помещения, психологический центр для семей

В Менделеевске на базе кинотеатра «Юность» появится семейный центр с кинозалом на 300 человек. Его строительство закончится в 2024 году.

Также в центре будут кофейня, коворкинг-помещения, психологический центр для семей.

- Площадка станет местом семейного досуга и психологической поддержки для детей и их родителей. При согласовании проекта будем встречаться с жителями и учитывать пожелания, - подчеркнул глава района Радмир Беляев.

После встречи с авторами проекта Беляев поручил доработать цветовую гамму помещений и фасад здания, проработать обустройство кофейни и гардероба на 300 персон.

Ранее мы сообщали, что в Менделеевске на месте роддома создадут арт-пространство с куполом.

КИнозал будет рассчитан на 300 человек

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