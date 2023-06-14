Житель Нижнекамска стал лучшим донором России по количеству сданной крови

В данное время жителю 52 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Житель Нижнекамска Андрей Клинов стал лучшим донором России по количеству сданной крови. Всероссийский конкурс провела Российская ассоциация трансфузиологов.

Мужчина стал победителем в номинации «Максимальное количество донаций крови». Кровь он начал сдавать с 23 лет. Сейчас ему 52 года. У него первая отрицательная группа крови.

Всего Андрей совершил 152 донаций. По словам донора, некоторая часть данных об этом скорее была утеряна, так как он сдал кровь больше 160 раз. Мужчина испытывает гордость, что живет в Татарстане и может помочь людям. Победителя лично поздравил министр здравоохранения республики Марсель Миннуллин и вручил ему почетную грамоту и подарки.

Напомним, 20 апреля отмечается Национальный день донора в России. Он посвящен людям, которые дарят свою кровь, тем самым спасая жизни других людей.

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