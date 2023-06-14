Путин подписал указ о назначении трех федеральных судей в Татарстане

Судьей Нижнекамского городского суда назначена Гульназ Мубаракшина. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении федеральных судей в стране. Среди них оказали трое из Татарстана. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, судьей Нижнекамского городского суда назначена Гульназ Мубаракшина. А в Бугульминском горсуде служить будет Татьяна Барабошкина. Вершителем правосудия в Московском районном суде Казани стала Алла Бейзер.

Напомним, ранее Владимир Путин назначил указом двух новых судей в Татарстане. Полномочия им даны на шестилетний срок.

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