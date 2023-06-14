Путин подписал указ о назначении трех федеральных судей в Татарстане

Судьей Нижнекамского городского суда назначена Гульназ Мубаракшина.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении федеральных судей в стране. Среди них оказали трое из Татарстана. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Согласно указу, судьей Нижнекамского городского суда назначена Гульназ Мубаракшина. А в Бугульминском горсуде служить будет Татьяна Барабошкина. Вершителем правосудия в Московском районном суде Казани стала Алла Бейзер.
Напомним, ранее Владимир Путин назначил указом двух новых судей в Татарстане. Полномочия им даны на шестилетний срок.
Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram