В Казани мечеть на улице Дубравной могут открыть к Курбан-байрам

Открытие объекта переносили несколько раз. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани мечеть имени Габдрахима Утыз-Имяни на улице Дубравной могут открыть к Курбан-байрам, 28 июня. Объект находится на пересечении улиц Зорге и Дубравной.

Площадь мечети составляет около 2,5 тысячи квадратных метров. Внутри здания одновременно могут находится примерно тысяча человек.

На строительство мечети выделили 500 миллионов рублей. В данное время рабочие занимаются благоустройством территории вокруг объекта. Дорожники укладывают брусчатку, а спецтехника выгружает рулонные газоны, сообщает «Inkazan.ru».

Открытие объекта переносили несколько раз. Его планировали сдать весной 2021, а после - в декабре 2022 года.

Напомним, решение о начале строительства мечети Габдерахима утыз-Имяни было принято после обращения группы из десяти казанских бизнесменов в адрес муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина.

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