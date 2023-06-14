Бастрыкин забрал дело об обмане пенсионерки, лишившейся квартиры в Казани

Мошенники ввели пенсионерку в заблуждение. Фото: Артем КИЛЬКИН

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин изучит ситуацию с пенсионеркой, лишившейся квартиры в центре Казани. Он поручил забрать дело в СКР, сообщает пресс-служба ведомства.

Женщина лишилась квартиры и 950 тысяч рублей из-за людей, которые представились сотрудниками правоохранительных органов. Мошенники ввели ее в заблуждение. Она не только перевела деньги на указанный ими счет, но и осталась без квартиры, которую злоумышленники продали.

В результате сотрудниками МВД было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Глава ведомства дал поручение руководителю СУ по Татарстану Валерию Липскому ходатайствовать о передаче материалов уголовного дела в производство следственных органов СК России и предоставить доклад о ситуации.

Напомним, в Казани стартовал суд по делу бывшего заместителя Павла Лоханова.

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