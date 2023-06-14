ЮАР для развития торговли планирует открыть офис в Казани

По словам Макетука, ЮАР уже представлена в Санкт-Петербурге и Владивостоке. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Южно-Африканская республика (ЮАР) для развития торговли и инвестиционного сотрудничества планирует открыть офис в Казани и Екатеринбурге. Об этом в ходе интервью сообщил посол ЮАР в России Мзувукиле Макетука.

По словам Макетука, ЮАР уже представлена в Санкт-Петербурге и Владивостоке. Однако для распространения продукции страны во все регионы страны необходимо создать офисы в центральной части России.

Как отметил посол, все ждут запуска прямых рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга в Кейптаун и Йоханнесбург. Это помогло бы развитию туризма и торговли, сообщают «Известия».

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