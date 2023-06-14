Открытие второй очереди торгового центра запланировано уже в 2023 году Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Набережных Челнах откроется новый фитнес-центр с бассейном. Он появится на месте бывшего магазина «Декатлон» на проспекте Яшьлек. Здание выкупила компания «Эссен Продакшн АГ» после того, как его покинул прежний арендатор.

Как уточнили в пресс-службе предприятия, приобретенное здание станет продолжением расположенного неподалеку торгового центра «Эссен». Уже заключены предварительные договоренности с будущими арендаторами. Помимо прочего здесь будет фитнес-центр с бассейном.

Открытие второй очереди торгового центра запланировано уже в 2023 году. В перспективе два здания планируют соединить в единый торгово-развлекательный центр.

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