Минниханов подписал закон о Конституционном совете Татарстана

В состав совета войдут три человека, в том числе председатель. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Татарстана Рустам Минниханов подписал закон о Конституционном совете республики. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, Конституционный совет региона станет постоянно действующим государственным органом Татарстана. Его основная цель будет состоять в укреплении конституционной законности в республике. В его состав войдут три человека, в том числе председатель. Кто займет должности, пока неизвестно.

Документ вступит в законную силу в течение десяти дней с момента его публикации. Совет создали взамен ликвидированному Конституционному суду региона.

Напомним, в Татарстане Конституционный суд ликвидировали 31 декабря 2022 года.

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