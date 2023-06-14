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НовостиОбщество14 июня 2023 6:23

В Альметьевске на строительство велопешеходных дорожек направят 15 млн рублей

Они появятся на набережной городского водохранилища
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Договор по итогам конкурса заключили 8 июня.

Договор по итогам конкурса заключили 8 июня.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Альметьевске на строительство велопешеходных дорожек направят 15 миллионов рублей. Они появятся на набережной городского водохранилища. Соответствующее постановление опубликовано на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, договор по итогам конкурса заключили 8 июня. Эти работы выполнит альметьевское ООО «Актив-прогресс». Помимо пешеходной и велодорожки, там появятся парковочные места, кольцевая беговая дорожка, круглогодичные павильоны, кафе, а также прокат сапбордов и велосипедов.

Напомним, благоустройство первой очереди городского водохранилища начали в апреле 2023 года. Ко второй очереди проекта намерены приступить в следующем году.

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