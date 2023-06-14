В Альметьевске на строительство велопешеходных дорожек направят 15 млн рублей

Договор по итогам конкурса заключили 8 июня. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Альметьевске на строительство велопешеходных дорожек направят 15 миллионов рублей. Они появятся на набережной городского водохранилища. Соответствующее постановление опубликовано на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, договор по итогам конкурса заключили 8 июня. Эти работы выполнит альметьевское ООО «Актив-прогресс». Помимо пешеходной и велодорожки, там появятся парковочные места, кольцевая беговая дорожка, круглогодичные павильоны, кафе, а также прокат сапбордов и велосипедов.

Напомним, благоустройство первой очереди городского водохранилища начали в апреле 2023 года. Ко второй очереди проекта намерены приступить в следующем году.

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