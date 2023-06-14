В ДРКБ Татарстана этим летом в день попадают 10 детей с травмами головы

В основном травмы получают малыши в возрасте от двух до пяти лет. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Детскую республиканскую клиническую больницу (ДРКБ) Татарстана этим летом в день попадают около десяти детей с травмами головы. Об этом на пресс-конференции сообщил заведующий отделением нейрохирургии медучреждения Владимир Иванов.

По словам Иванова, эти травмы дети получают после посещения обычных детских площадок. При этом примерно из них два пациента оказываются на больничной койке. В основном это малыши в возрасте от двух до пяти лет.

В связи с этим специалист просит родителей в период посещения детских площадок не отвлекаться на телефоны и разговоры между собой. Стоит внимательно следить за действиями ребенка во избежания получения серьезных травм.

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