В Татарстане зарезервировали землю у казанской площадки Сабантуя под жилые высотки

Речь идет о земле, расположенной в Березовой роще. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В казанском поселке Мирный власти Татарстана зарезервировали 30 земельных участков под многоэтажное жилищное строительство сроком на три года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Общая площадь зарезервированной территории составляет 44 гектара. Речь идет о земле, расположенной в Березовой роще. Согласно документу, новые высотки планируют построить между жилыми массивами «Лесной городок» и «Медгородок-3», на участке между улицами Братьев Батталовых и Шамиля Каратая.

Кроме того, права собственников, арендаторов и пользователей этих участков ограничиваются.

Отметим, территория Березовой рощи входит в число 13 точек роста города. В дальнейшем есть вероятность появления там тепловой электростанции комбинированной выработки.

Ранее мы сообщали, что в Казани построят четыре новых жилых комплекса.

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