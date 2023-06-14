Глава Тукаевского района занял последнее место в рейтинге медиаэффективности

Авторы исследования отметили сразу несколько негативных событий в районе. Фото: пресс-служба раиса РТ

Агентство «ПромРейтинг» составило рейтинг медиаэффективности чиновников Татарстана за первый квартал 2023 года. Последнее место в нем занял глава Тукаевского района Фаил Камаев. Он переместился с 97 на 101 строчку.

Авторы исследования отметили сразу несколько негативных событий в районе. В частности, скандал в школе Малой Шильны, задержание первого заместителя руководителя исполкома, нападения собак на людей и игнорирование жалоб от жителей по этому вопросу, прорыв трубы с канализацией от «Камского Бекона».

К слову, мэр соседних Набережных Челнов Наиль Магдеев занял третью строчку в рейтинге.

Ранее мы сообщали, что Татарстан оказался в тройке лидеров в рейтинге развития регионов.

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