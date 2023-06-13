Павел Руднев не видит в Росссии аналогов зданию театра «Мастеровые»

Это уже второй визит Руднева в Набережные Челны. Фото: скриншот с видео

Это уже не первый визит известного театрального критика Павла Руднева в Набережные Челны. Тогда он смотрел спектакль в старом здании Русского драматического театра «Мастеровые». Теперь же он осмотрел новые помещения.

- Здание театра - уникальный случай, я не вижу никаких аналогов. Меня это потрясло. Заход на территорию современного дизайна – это серьезный вызов. До сих пор многие театральные здания строились по прежним законам неоклассицизма. Это, честно говоря, устаревшая, уставшая эстетика, которая больше не удовлетворяет потребности публики. Поэтому часто есть диссонанс между тем, что на сцене, и тем, что за пределами сцены. Здесь этого не возникает. В таком здании можно делать только современный театр, - цитирует критика «Челнинские известия».

Напомним, новое здание Русского драматического театра «Мастеровые» в Набережных Челнах построили почти за 2 миллиарда рублей. Оно было открыто 1 сентября 2022 года. В здании есть поворотная сцена, зал на 500 зрителей, репетиционный зал на 100 мест, а также единственный в городе бэби-театр.

Новое здание театра было открыто 1 сентября прошлого года. Фото: nabchelny.ru

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram