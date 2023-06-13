На ПМЭФ 2023 Чувашия запланировала подписать восемь соглашений

В рамках форума глава республики Олег Николаев встретится с чувашским землячеством. Фото: t.me/oanikolaev

Делегация Чуваши готовится принять участие в XXVI Петербургском международном экономическом форуме (14-17 июня). Республика собирается представить на нем свой инвестиционный потенциал, лучшие практики и опыт реализации крупных проектов.

- Программа насыщенная - подписание восьми соглашений и планов совместных действий с главами федеральных министерств, регионов, руководителями крупных российских компаний и банков и представителями иностранного дипломатического корпуса. В том числе соглашения о сотрудничестве в области развития технологий искусственного интеллекта, - сообщил глава Чувашии Олег Николаев в своем официальном телеграм-канале.

Также во время работы ПМЭФ 2023 руководитель республики встретится с представителями чувашского землячества. Они должны рассмотреть вопросы развития экономических связей с Ленинградской областью и Санкт-Петербургом в условиях меняющегося мира.

#ПМЭФ2023 #ПМЭФ

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