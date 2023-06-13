Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика13 июня 2023 17:24

На ПМЭФ 2023 Чувашия запланировала подписать восемь соглашений

Речь, в том числе, идет о намерениях сотрудничества в области развития технологий искусственного интеллекта
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
В рамках форума глава республики Олег Николаев встретится с чувашским землячеством. Фото: t.me/oanikolaev

В рамках форума глава республики Олег Николаев встретится с чувашским землячеством. Фото: t.me/oanikolaev

Делегация Чуваши готовится принять участие в XXVI Петербургском международном экономическом форуме (14-17 июня). Республика собирается представить на нем свой инвестиционный потенциал, лучшие практики и опыт реализации крупных проектов.

- Программа насыщенная - подписание восьми соглашений и планов совместных действий с главами федеральных министерств, регионов, руководителями крупных российских компаний и банков и представителями иностранного дипломатического корпуса. В том числе соглашения о сотрудничестве в области развития технологий искусственного интеллекта, - сообщил глава Чувашии Олег Николаев в своем официальном телеграм-канале.

Также во время работы ПМЭФ 2023 руководитель республики встретится с представителями чувашского землячества. Они должны рассмотреть вопросы развития экономических связей с Ленинградской областью и Санкт-Петербургом в условиях меняющегося мира.

#ПМЭФ2023 #ПМЭФ

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram