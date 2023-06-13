На Дне молодежи 2023 в Набережных Челнах выступит рэпер The Limba

Главный концерт праздника должен по традиции пройти на Майдане. Фото: nabchelny.ru

В следующую субботу, 24 июня, в Набережных Челнах отметят День молодежи 2023. Подготовка к празднику идет полным ходом. При участии членов молодежного парламента Горсовета и молодежного центра «Нур» были разработаны идеи для мероприятий на проспекте Туфана и на Майдане. В частности было предложено провести поэтический чемпионат, мастер-класс по тай-даю, посткросинг, уличные лектории, фестиваль радиоуправляемых машинок и организовать творческие фотозоны.

Но до последнего не было известно, кто станет хедлайнером праздничного концерты. В итоге им станет 25-летний рэпер родом из Казахстана Мухаметали Ахметжанов известный как The Limba, сообщают «Челнинские известия» со ссылкой на собственные источники.

Отметим, The Limba уже довольно известный рэп-исполнитель. Он штурмовал российский шоу-бизнес вместе с Джиганом и Егором Кридом.

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