В Набережных Челнах на пожаре спасли четырех человек, в том числе двух девочек

Одного из детей пришлось нести на руках. Фото: МЧС Татарстана

В этот вторник, 13 июня, в экстренные службы поступила информация о том, что в Набережных Челнах в доме №11 на улице Комарова произошел пожар, сообщает МЧС Татарстана.

- Горели вещи на кухне и балконе в двухкомнатной квартире на четвертом этаже, - отметили в ведомстве.

К моменту прибытия на место происшествия пожарных едкий дым уже успел распространиться по подъезду. Он отрезал пути к эвакуации для жителей верхнего этажа. Из одной квартиры пожарные при помощи специальной маски, присоединенной к баллону со сжатым воздухом, спасли четырех человек. Они вывели в безопасное место двух взрослых, а также 12-ти и 10-ти летних девочек. Никто не пострадал.

Горящие в квартире вещи были потушены. Площадь пожара составила 11 квадратных метров. Причина его возникновения устанавливается специалистами.

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