Минниханов отменил в Татарстане режим повышенной готовности, введенный из-за коронавируса

Соответствующее распоряжение глава республики подписал 13 июня. Фото: rais.tatarstan.ru

В этот вторник, 13 июня, глава Татарстана Рустам Минниханов подписал распоряжение об отмене в республике режима повышенной готовности, который был введен из-за коронавируса 19 марта 2020 года.

- Отменить режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций республики и региональный (межмуниципальный) уровень реагирования, - говорится в документе.

Данное решение было принято в связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки и снижением риска распространения коронавируса. Таким образом, в Татарстане, можно сказать, были сняты все антиковидные ограничения.

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