Власти Казани планируют ввести абонементы на платные парковки

У водителей появится возможность арендовать парковку во всех районах Казани. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Казани планируют ввести месячные и годовые абонементы на платные муниципальные парковки. Таковых в городе насчитывается 163. Оставить на них машину в час обходится от 30 до 100 рублей в зависимости от расположения. Соответствующий проект постановления проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно документу, в Авистроительном, Кировском, Ново-Савиновском, Московском, Приволжском и Советском районах стоимость месячного абонемента составит 6,3 тысячи рублей, а годового - 54,3 тысячи рублей. Самым дорогими оказались парковки в Вахитовском районе. Там абонемент на месяц обойдется в 12,8 тысячи рублей, а на год - 110 тысяч рублей.

Помимо этого, у водителей появится возможность арендовать парковку во всех районах Казани. В месяц им это обойдется в 25,5 тысячи рублей, в год - 218,7 тысячи рублей.

Напомним, в Казани временно закроют парковку у экстрим-парка «Урам».

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