В Нижнекамске 18 июня проведут Сабантуй

Праздник начнется с масштабного театрализованного пролога. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Нижнекамске в воскресенье, 18 июня, проведут Сабантуй. Мероприятие начнется в 9:00 на майдане, сообщает пресс-служба администрации города.

Откроет праздник масштабный театрализованный пролог. Свои площадки для жителей и гостей города подготовят национально-культурные общества. Также их ждет концерт звезд татарской эстрады Фирдуса Тямаева, Зиниры и Ризата Рамазановых, Марата Яруллина, братьев Юнусовых, творческих коллективов и солистов города.

Кроме того, болельщики смогут понаблюдать за ходом соревнований по многочисленным видам спорта и национальным играм. А с 7:00 для всех организуют трансфер, стоимость билета составит 60 рублей.

Напомним, на Сабантуе в Зеленодольском районе призовой баран сбежал в лес.

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