Мероприятие состоится 7 и 8 июля в яхт-клубе «Локомотив». Фото: Евгения ГУСЕВА

В Казани состоится фестиваль яхт и катеров на воде «Kazan Yachting Festival - 2023». Там представят около 30 лодок отечественного производства. Об этом сообщил директор выставки Дмитрий Макаров.

В мероприятии примут участие производители из Татарстана и соседних регионов. Гостей и жителей города ждут экспонаты обновленного катера компании SEARENE yachts из Чистополя. Каждый сможет выбрать лодку для покупки или построить кастомное судно.

Кроме того, посетителям расскажут, как перевозить, хранить и страховать лодку. Мероприятие состоится 7 и 8 июля в яхт-клубе «Локомотив».

Отметим, этот фестиваль в Казани проходит во второй раз. В прошлый раз его посетили 350 человек.

Напомним, в речпорту Казани на воду спустили два новых теплохода.

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