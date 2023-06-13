Общая сумма финансирования на общественные пространства составит 2,3 миллиарда рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане в 2023 году благоустроят 60 общественных пространств и тысячи дворовых территорий. Об этом на брифинге в Кабмине республики сообщил глава Минстроя региона Марат Айзатуллин.

По словам Айзатуллина, общая сумма финансирования на общественные пространства составит 2,3 миллиарда рублей. Еще около девяти миллиардов рублей выделено на благоустройство дворов.

Как заявил министр, за пять лет гранты из федерального бюджета на сумму 2,7 миллиарда рублей получили 40 проектов-победителей. Из них восемь объектов 2023 года. На их реализацию направлено 696 миллионов рублей.

Отметим, всего с 2015 по 2022 год в регионе новый облик обрели 367 общественных пространств. Общая сумма их финансирования составила 19 миллиардов рублей.

Напомним, в Казани назвали пять приоритетных пространств, которые благоустроят в 2024 году.

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