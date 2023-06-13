На пожаре в Набережных Челнах спасли двух детей

Причина возгорания выясняется Фото: МЧС Татарстана

Днем 13 июня пожар произошел в поселке ЗЯБ Набережных Челнов. Источник огня был на кухне двухкомнатной квартиры на четвертом этаже по улице Комарова. Горели различные вещи.

Едкий дым распространился по подъезду. Пожарные вывели из квартиры на пятом этаже четырех человек, в том числе двух девочек – 10 и 12 лет. На них одели специальные маски и вывели по лестнице на улицу.

К счастью, никто не пострадал. Причина возгорания выясняется.

Ранее мы сообщали, что в результате пожара на проспекте Ямашева в Казани погиб мужчина.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram