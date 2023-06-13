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НовостиПроисшествия13 июня 2023 12:16

На пожаре в Набережных Челнах спасли двух детей

Всего было спасено четыре человека
Адам САГАЛ
Причина возгорания выясняется

Причина возгорания выясняется

Фото: МЧС Татарстана

Днем 13 июня пожар произошел в поселке ЗЯБ Набережных Челнов. Источник огня был на кухне двухкомнатной квартиры на четвертом этаже по улице Комарова. Горели различные вещи.

Едкий дым распространился по подъезду. Пожарные вывели из квартиры на пятом этаже четырех человек, в том числе двух девочек – 10 и 12 лет. На них одели специальные маски и вывели по лестнице на улицу.

К счастью, никто не пострадал. Причина возгорания выясняется.

Ранее мы сообщали, что в результате пожара на проспекте Ямашева в Казани погиб мужчина.

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