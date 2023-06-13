Минниханов заявил, что Татарстан уделяет большое внимание отбору управленцев

В текущем году для участия в кадровом резерве заявились 266 человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил, что республика уделяет большое внимание отбору и подготовке управленцев. Об этом он сообщил в ходе встречи с новым составом резерва управленческих кадров региона.

Глава Татарстана поздравил всех участников резерва и пожелал им конструктивной работы. По его словам, благодаря этому люди смогут проявил себя наилучшим образом, получить ценные консультации от наставников, новые знания и контакты, а также реализовать идею во благо республики.

Отметим, в текущем году для участия в кадровом резерве заявились 266 человек. По результатам отбора в него вошли 23 человек. Они пройдут стажировку в организациях и на предприятия, в органах государственной и муниципальной власти региона. Эта практика поможет им оценить, с чем приходится сталкиваться управленцам.

Напомним, глава Татарстана подписал закон об увеличении числа депутатов Госсовета республики.

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