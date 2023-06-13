Айзатуллин высоко оценил результаты голосования за объекты благоустройства

Как отметил министр, вовлеченность жителей в процесс выбора объектов растет с каждым годом. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Министр строительства Татарстана Марат Айзатуллин высоко оценил результаты республики в голосовании за выбор объектов для благоустройства. Об этом он сообщил на брифинге об итогах Всероссийского онлайн-голосования по выбору общественных и дворовых территорий.

По словам Айзатуллина, регион стал родоначальником федерального проекта формирования комфортной городской среды. С 2015 года работы по благоустройству стоимостью в 19 миллиардов рублей прошли в 367 пространствах.

Как отметил министр, вовлеченность жителей в процесс выбора объектов растет с каждым годом. Если в 2021 году в голосовании приняли участие 70,7 тысячи человек, то в 2022 году - 207,4 тысячи человек. А уже в текущем году активистами стали 363,3 тысячи жителей.

Отметим, Всероссийское голосование по выбору объектов для благоустройства проходит с 2018 года.

Напомним, в Казани назвали пять приоритетных пространств, которые благоустроят в 2024 году.

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