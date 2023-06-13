С 13 июня по 30 августа мост «Миллениум» будет закрыт на ремонт. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани временно закроют парковку у экстрим-парка «Урам». Это связано с проведением ремонта моста «Миллениум».

С 13 июня по 30 августа мост «Миллениум» будет закрыт на ремонт. В связи с этим парковка и фуд-траки, расположенные около экстрим-парка «Урам», переедут на новое место. Теперь эти фургоны расположатся на набережной Казанки, а оставить машину на стоянке можно будет в парке имени Горького, в специально оборудованном для этого месте у «Корстона» и на улице Подлужной,19.

Напомним, в Казани на прошлой неделе закрыли половину моста «Миллениум». Речь идет об участке от улицы Фатыха Амирхана до Вишневского. Однако на время ремонта было принято решение оставить открытой только половину «Миллеинума» - четыре полосы, по две в каждую сторону.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram