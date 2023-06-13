В Марий Эл полицейский забрался на крышу автомобиля нарушителя

Водитель начал совершать опасные маневры, но сержант удержался. Фото: Следком Марий Эл

В Марий Эл завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летнего мужчины, который обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти.

По информации следствия, в городе Козьмодемьянск при проверке документов нетрезвый водитель попытался уехать от сотрудников полиции. Он завел автомобиль и резко начал движение. Полицейские потребовал остановить машину, а затем запрыгнул на крышу транспортного средства. Водитель начал совершать опасные маневры, но сержант удержался. Более того, на одном из поворотов ему удалось открыть переднюю пассажирскую дверь и остановить автомобиль, сообщает СУ СКР по Марий Эл.

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