ВТБ: к 2024 году число клиентов «Семейного банка» превысит 500 тысяч человек

До конца 2024 года пользователями финансовых услуг «Семейного банка» ВТБ станут более 500 тысяч клиентов. В рамках проекта в ближайшие два года они оформят для своих близких более 370 тысяч дебетовых и более 120 тысяч кредитных карт. Об этом в преддверии ПМЭФ-2023 журналистам сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

- Сегодня «Семейным банком» ВТБ преимущественно пользуются клиенты от 30 до 45 лет, поэтому мы хотим сосредоточится на основных потребностях этой категории – заботе о доме и близких, детях и родителях. ВТБ активно развивает направление социальной поддержки россиян, поэтому мы заинтересованы в расширении числа финансовых продуктов и услуг, направленных на формирование их семейного капитала, - прокомментировал Анатолий Печатников.

С момента запуска «Семейного банка» ВТБ выпустил для клиентов порядка 45 тысяч дополнительных карт на имя их близких и свыше 70 тысяч детских карт.