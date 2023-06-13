У главы МВД по РТ стало четыре заместителя: Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фяргат Мухаметзянов назначен заместителем главы МВД по РТ. Соответствующий указ подписан президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Мухаметзянов был заместителем начальника полиции республики по охране общественного порядка. 59-летний полковник занимал эту должность на протяжении 12 лет.

Таким образом у главы МВД по РТ стало четыре заместителя: помимо Мухаметзянова, Алексей Соколов, Владимир Изаак и Алексей Завгороднев.

Ранее мы сообщали, что руководителем исполкома Лаишевского района Татарстана назначен Азат Нурмухаметов.

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