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НовостиОбщество13 июня 2023 10:24

Фяргат Мухаметзянов назначен заместителем главы МВД по РТ

Ранее он был заместителем начальника полиции республики по охране общественного порядка
Адам САГАЛ
У главы МВД по РТ стало четыре заместителя:

У главы МВД по РТ стало четыре заместителя:

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фяргат Мухаметзянов назначен заместителем главы МВД по РТ. Соответствующий указ подписан президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Мухаметзянов был заместителем начальника полиции республики по охране общественного порядка. 59-летний полковник занимал эту должность на протяжении 12 лет.

Таким образом у главы МВД по РТ стало четыре заместителя: помимо Мухаметзянова, Алексей Соколов, Владимир Изаак и Алексей Завгороднев.

Ранее мы сообщали, что руководителем исполкома Лаишевского района Татарстана назначен Азат Нурмухаметов.

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