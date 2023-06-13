В Татарстане состоялось открытие первой смены корпоративного лагеря «Орленок»

Сам лагерь представляет из себя оздоровительно-развлекательный комплекс Фото: Евгения ГУСЕВА

Недалеко от Альметьевска состоялось открытие первой смены корпоративного лагеря «Орленок». Там отдыхают 220 детей работников организаций нефтепроводной сферы, сообщает пресс-служба организации.

Сам лагерь представляет из себя оздоровительно-развлекательный комплекс с крытым аквапарком «Волна», современными спортивными и игровыми площадками, столовой, административными и жилыми корпусами. Для детей организаторы подготовили насыщенные культурно-развлекательные программы, познавательные занятия, игры и конкурсы.

Отметим, всего в «Орленке» за летний период 2023 года запланировано проведение пяти смен продолжительностью 16 дней каждая. Там смогут отдохнуть 1,1 тысячи детей работников организаций системы «Транснефть» в возрасте от 7 до 16 лет.

Напомним, ранее мы рассказали о самых популярных лагерях в Казани 2023, в которых дети смогут не только весело провести время, но и обучиться полезным навыкам.

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