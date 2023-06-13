В Зеленодольске появится кинологический комплекс для дрессировки собак

В 2023 году планируют приступить к принятию комплексных решений по поводу кинологического комплекса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Зеленодольске появится образовательно-спортивный кинологический комплекс для дрессировки собак. Его создадут в рамках федерального проекта «Формирование городской среды», сообщил на брифинге в Кабмине Татарстана мэр города Михаил Афанасьев.

Власти решили доработать территорию в парке Алтынова для тренировки и выгула собак. По словам Афанасьева, уже в текущем году планируются приступить к принятию комплексных решений.

Сам парк Алтынова стал одним из победителей онлайн-голосования по выбору приоритетных объектов благоустройства в Татарстане. Напомним, в Казани назвали пять общественных пространств, которые в 2024 году облагородят в первую очередь.

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