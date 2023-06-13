В Казани назвали пять приоритетных пространств, которые благоустроят в 2024 году

Всего в онлайн-голосовании приняли участие 119 тысяч жителей столицы Татарстана. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Власти Казани назвали пять приоритетных пространств, которые благоустроят в 2024 году. Эти объекты были выбраны на онлайн-голосовании местными жителями, сообщил на брифинге в Кабмине Татарстана председатель комитета внешнего благоустройства города Игорь Саляхутдинов.

Так, победителем в голосовании стал бульвар, расположенный на улице Серова. Он собрал 12,8 тысячи голосов. По словам Саляхутдинова, концепция благоустройства объекта изначально предполагала работу с водоемом. В текущем году обустроят западную половину бульвара, примыкающую к спортивному комплексу для людей с ОВЗ.

На второй строчке оказалось озеро Чайковое около седьмой городской больницы. За него отдали 12,5 тысячи голосов. А за категорию «свой вариант» проголосовали 11,3 тысячи жителей.

Кроме того, в топ-5 попали набережная озера Нижний Кабан и сквер у железнодорожного вокзала Восстание-Пассажирская. Эти объекты набрали восемь тысяч и 6,2 тысячи голосов соответственно.

Отметим, всего в онлайн-голосовании приняли участие 119 тысяч жителей столицы Татарстана. Это 10% от общего количества ее населения.

Напомним, в 2023 году в Казани планируют благоустроить шесть парков и скверов.

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