В Казани назвали пять приоритетных пространств, которые благоустроят в 2024 году

Всего в онлайн-голосовании приняли участие 119 тысяч жителей столицы Татарстана.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Власти Казани назвали пять приоритетных пространств, которые благоустроят в 2024 году. Эти объекты были выбраны на онлайн-голосовании местными жителями, сообщил на брифинге в Кабмине Татарстана председатель комитета внешнего благоустройства города Игорь Саляхутдинов.
Так, победителем в голосовании стал бульвар, расположенный на улице Серова. Он собрал 12,8 тысячи голосов. По словам Саляхутдинова, концепция благоустройства объекта изначально предполагала работу с водоемом. В текущем году обустроят западную половину бульвара, примыкающую к спортивному комплексу для людей с ОВЗ.
На второй строчке оказалось озеро Чайковое около седьмой городской больницы. За него отдали 12,5 тысячи голосов. А за категорию «свой вариант» проголосовали 11,3 тысячи жителей.
Кроме того, в топ-5 попали набережная озера Нижний Кабан и сквер у железнодорожного вокзала Восстание-Пассажирская. Эти объекты набрали восемь тысяч и 6,2 тысячи голосов соответственно.
Отметим, всего в онлайн-голосовании приняли участие 119 тысяч жителей столицы Татарстана. Это 10% от общего количества ее населения.
Напомним, в 2023 году в Казани планируют благоустроить шесть парков и скверов.
Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram