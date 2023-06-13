В Казани загорелся склад на предприятии по переработке вторсырья

Пожарным удалось локализовать огонь на площади 300 квадратных метров
Фото: МЧС Татарстана
В Казани на улице Липатова утром 13 июня произошел пожар – загорелся склад на территории предприятия по переработке бумаги, мусора, вторсырья и других отходов. На месте незамедлительно выехали сотрудники МЧС.
Спустя час, в 11:00, пожарным удалось локализовать огонь на площади 300 квадратных метров.
Ранее мы сообщали, что в результате пожара на проспекте Ямашева в Казани погиб мужчина.
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