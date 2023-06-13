Мэр Челнов потребовал провести в магазинах массовые проверки из-за «Мистера Сидра»

Градоначальник назвал массовое отравление сидром в Поволжье страшным уроком. Фото: nabchelny.ru

На еженедельном совещании исполкома Набережных Челнов мэр города Наиль Магдеев потребовал от местного управления Роспотребнадзора провести массовые проверки в магазинах. Надо искать в них наличие опасного спиртного напитка «Мистер Сидр». Его произвели в Самарской области и распространили по всему Поволжью, в том числе и под другим названием. Содержание метилового спирта в этом сидре зашкаливает, отравились более сотни человек, несколько десятков погибли.

Обращаясь к участникам совещания, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев отметил, что это массовое отравление стало страшным уроком и что это произошло из-за отсутствия контроля. Поэтому его нужно усилить. По словам градоначальника, местные власти защитят проверяющих, если их усердие начнет вызывать у бизнеса возмущения. Пока же в Набережных Челнах опасный «Мистер Сидр» обнаружен не был.

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