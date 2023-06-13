В Татарстане семье надо более 8 лет, чтобы накопить и купить квартиру

На начало 2023 года в Татарстане двухкомнатная квартира на вторичном рынке стоила в среднем 7,7 миллиона рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Татарстан в рейтинге регионов России по доступности двухкомнатных квартир на вторичном рынке оказался на 66-м месте. Согласно данным экспертов РИА «Новости», которые составили список, семье в республике на то, чтобы купить жилье на этом рынке площадью 60 квадратных метров, понадобится 8,1 года. Речь идет о 7,7 миллиона рублей (средняя цена на начало 2023 года). В свою очередь, по данным 2022-го, семье в Татарстане на покупку квартиры надо было копить 6,5 года.

Как отмечают составители рейтинга, доступность двухкомнатных квартир на вторичном рынке в начале 2023 году снизилась по стране в целом. Это связывают с тем, что цены на жилье растут быстрее, чем зарплаты россиян.

Отметим, что среди регионов семья быстрее всего накопит на двушку в Ненецком автономном округе и Магаданской области. На это ей там понадобится всего 2,6 года. Что касается Москвы и Санкт-Петербурга, то там придется копить 5,2 и 5,4 года соответственно.

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