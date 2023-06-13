Гидрометцентр России предупредил о заморозках в Татарстане

Между тем, по данным Gismeteo, в Казани сильных похолоданий не грядет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Татарстане и некоторых других регионов Поволжья 13 и 14 июня ожидаются существенные заморозки. Такое заявление сделал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

- В Татарстане, Башкортостане, Пермском крае ожидаются заморозки до -3 градусов, — цитирует ТАСС синоптика.

Между тем, по данным Gismeteo, в Казани сильных похолоданий не грядет. Ночью температура не опустится ниже +11 градусов. В Набережных Челнах на один градус прохладнее. О каким именно регионах Татарстана говорил Вильфанд, не уточняется.

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