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НовостиОбщество13 июня 2023 6:15

В Казани на Суконной слободе построят дом в стиле советской архитектуры

В нем будет 69 квартир
Адам САГАЛ
Во дворе сделают тренажерную зону, установят детскую площадку

Во дворе сделают тренажерную зону, установят детскую площадку

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани построят многоквартирный жилой дом в стиле советской архитектуры. Он будет возведен на Суконной слободе - на участке между старообрядческим Кафедральным собором и зданием долгостроя.

Как пишет «Реальное время», в новостройке предусмотрено 69 квартир - 35 однокомнатных, 20 двухкомнатных и 13 трехкомнатных. В доме запланирован подземный паркинг для жильцов. Во дворе сделают тренажерную зону, установят детскую площадку, обустроят зону отдыха.

Ранее мы сообщали, что в центре Казани построят новый жилой комплекс из трех домов.

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