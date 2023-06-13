В Татарстане из-за санкционного давления снизят пороги для инвесторов

Требуемые инвестиции позволяют без торгов получить земли для реализации крупных инвестиционных проектов. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Татарстане объем инвестиций, который позволяет без торгов получить земли для реализации крупных инвестиционных проектов, намерены снизить с 350 миллионов рублей до 15 миллионов рублей. Таким образом Кабмин республики намерен стимулировать развитие промышленных парков на территории районов.

Сегодня в промпарках Татарстана работают свыше 1,5 тысячи резидентов, создано 52,2 тысячи рабочих мест. При этом их выручка только за 9 месяцев прошлого года составила 263,3 миллиарда рублей.

Законопроект находится на предварительном рассмотрении. В пояснительной записке указывается, что сокращение требуемого объема инвестиций станет дополнительной мерой поддержки инвесторов «в условиях беспрецедентного санкционного давления со стороны недружественных государств»

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