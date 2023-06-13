Специалисты займутся проведением гидравлических испытаний на плотность и прочность теплосети. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

В Набережных Челнах почти на две недели ряд домов останется без горячей воды. Это связано со вторым этапом подготовки тепловых сетей к новому отопительному сезону.

Так, специалисты займутся проведением гидравлических испытаний на плотность и прочность теплосети с последующим проведением ремонта и устранением повреждений в новой (северо-восточной) части города. В связи с этим с 14 по 27 июня горячее водоснабжение отключат. Это коснется комплексов №№12, 13, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 42, 44, 60, 62, района «Камгэсзяб» (ЗЯБ-1, ЗЯБ-2, ЗЯБ-3) и домов «Вторая береговая 33», «Вторая береговая 35», «Вторая береговая 37».

Кроме того, неудобства ждут некоторых жильцов многоэтажек 14 и 45 комплексов и почти всего 40-го. Также без горячей воды останутся горожане, проживающие в домах 41/03, 04, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 41 микрорайона и 43/15, 18 – 43-го.

Напомним, мэрия Казани опубликовала график отключения горячей воды на 2023 год.

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