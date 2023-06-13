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НовостиЗвезды13 июня 2023 4:47

На Красной площади выступил ансамбль «Бусинки» из Набережных Челнов

Юные артисты вышли на сцену вместе с Надеждой Кадышевой
Адам САГАЛ
Юные артистки вместе с певицей Надеждой Кадышевой исполнили песню «Течет ручей»

Юные артистки вместе с певицей Надеждой Кадышевой исполнили песню «Течет ручей»

Фото: принтскрин видео.

На Красной площади в Москве выступил вокальный ансамбль «Бусинки» из Набережных Челнов. Юные артисты вместе с певицей Надеждой Кадышевой исполнили песню «Течет ручей». Концерт был посвящен Дню России.

Также на праздничном мероприятии выступили популярные российские артисты: Сергей Лазарев, Полина Гагарина, Лариса Долина, Николай Басков, Валерия и другие.

Ранее мы сообщали, что в Казани в честь Дня России прогремел салют.

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