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НовостиДосуг13 июня 2023 4:35

В Казани в честь Дня России прогремел салют

Он начался после выступлении певицы Кати Лель
Адам САГАЛ
Концертная программа началась у центра «Семьи» Казан в 17 часов.

Концертная программа началась у центра «Семьи» Казан в 17 часов.

Фото: принтскрин видео.

Ярким салютом завершилось 12 июня празднование Дня России в Казани.

Концертная программа началась у центра «Семьи» Казан в 17 часов. Здесь выступила не только популярная российская певица Катя Лель, но и такие исполнители, как Natan, Анастасия Макарова, Ильсия Бадретдинова.

В завершении праздника прогремел салют.

Ранее мы сообщали, что в День России в Казань прибыл ковчег с частицей Пояса Пресвятой Богородицы.

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