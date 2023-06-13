В Казани в честь Дня России прогремел салют

Концертная программа началась у центра «Семьи» Казан в 17 часов. Фото: принтскрин видео.

Ярким салютом завершилось 12 июня празднование Дня России в Казани.

Концертная программа началась у центра «Семьи» Казан в 17 часов. Здесь выступила не только популярная российская певица Катя Лель, но и такие исполнители, как Natan, Анастасия Макарова, Ильсия Бадретдинова.

В завершении праздника прогремел салют.

Ранее мы сообщали, что в День России в Казань прибыл ковчег с частицей Пояса Пресвятой Богородицы.

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