В Казани в честь Дня России прогремел салют

Концертная программа началась у центра «Семьи» Казан в 17 часов.
Фото: принтскрин видео.
Ярким салютом завершилось 12 июня празднование Дня России в Казани.
Концертная программа началась у центра «Семьи» Казан в 17 часов. Здесь выступила не только популярная российская певица Катя Лель, но и такие исполнители, как Natan, Анастасия Макарова, Ильсия Бадретдинова.
В завершении праздника прогремел салют.
Ранее мы сообщали, что в День России в Казань прибыл ковчег с частицей Пояса Пресвятой Богородицы.
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