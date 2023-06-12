Гидрометцентр Татарстана сообщил о потеплении до +26 градусов

Жарко станет уже в четверг. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Во вторник начнется короткая рабочая неделя, которая, наконец, принесет татарстанцем настоящее летнее тепло. 13 июня существенных осадков не ожидается, ветер в порывах будет достигать скорости до 15 м/с, ночью в низинах будут слабые заморозки – около нуля градусов, а днем столбики термометров покажут от +17 до +22 градусов, сообщает Гидрометцентр Татарстана.

В среду, 14 июня, ветер стихнет, заморозки уйдут, воздух прогреется уже до +25 градусов. Существенных осадков также не ожидается. Не будет их в четверг, 15 июня, когда днем термометры покажут от +21 до +26 градусов.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram