На капремонт проспекта Вахитова в Нижнекамске выделили 299 миллионов рублей

Там уже выполнены работы по устройству выравнивающего и нижнего слоев дороги, частично монолитного бортового камня. Фото: mindortrans.tatarstan.ru

В Нижнекамске в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» капитально отремонтируют проспект Вахитова. На это из регионального бюджета выделии 299 миллионов рублей, сообщает Минтранс Татарстана.

Согласно планам, работы пройдут на отрезке от улицы Соболековская до кольца, который соединяет проспекты Химиков и Вахитова.

- Для улучшения инфраструктуры, безопасного и комфортного передвижения населения города предусмотрено устройство специальных велосипедных дорожек и тротуаров. Кроме того, будет отремонтирована дорога и на местном проезде, - отмечают в Минтрансе Татарстана.

Также на проспекте Вахитова поставят новые автобусные остановки и починят старые. К этому моменту уже выполнены работы по устройству выравнивающего и нижнего слоев дороги, частично монолитного бортового камня.

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